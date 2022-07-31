Парк 60-летия Советской власти на Ташкентской в Самаре хотят застроить спортивными объектами

Самарцам не понравился план благоустройств лесопарка в Кировском районе

Скандалы вокруг лесопарка в Самаре продолжают обрастать новыми скандалами. В этот раз чиновники представили генеральный план благоустройства парка 60-летия Советской власти в Кировском районе на улице Ташкентской, который привел в шок жителей города.

- Объекты, которые хотят разместить в лесопарке, сами по себе намекают, что парк будет иметь спортивную направленность. Во-первых, это два больших спортивных поля, во-вторых, два футбольных поля, в-третьих, поражают воображение целых шесть теннисных кортов и столько же волейбольных площадок, и, наконец, в-четвертых, на территории парка разместится конный клуб «Золотая лошадь», - пишут активисты, которые встали за защиту зеленого островка в городе.

Кроме того, согласно плану благоустройства, в лесопарке разместят две детские площадки, зоны отдыха, кофе и торговые точки. Пешеходные дорожки в лесу зальют бетоном, выставят освещение и расставят скамейки по всей территории парка.

Самарцы не очень рады такому преображению лесопарка, ведь для строительства вырубят множество многолетних деревьев. Кроме того, большинство считает, что лесопарк должен остаться лесом, а не превратиться в очередное общественное пространство, залитое асфальтом.