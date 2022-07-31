В Самарской области водолазы за один день нашли сразу двух утонувших мужчин

Спасатели напоминают: находясь вблизи водоемов, стоит проявлять особую осторожность. Фото: ПСС Самарской области

Водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области, 31 июля 2022 года, дважды привлекался к приведению поисковых работ на водных объектах. Утром спасатели искали утонувшего в Прибрежном, а после сразу же отравились на турбазу «Мелиоратор» в затоне Грязный.

- В поселке Прибрежный Красноглинского района в протоке Старый Мокрец в районе б/о «Тополя» утонул мужчина 1961 года рождения. В 11.40 водолазы приступили к поискам утонувшего. В 14.02 утонувшего мужчину подняли на поверхность и доставили на берег, - рассказали спасатели.

Второй вызов поступил в 13:50, как раз тогда, когда водолазы заканчивали поиски. По словам заявителя, примерно в три часа ночи с дебаркадера около турбазы «Мелиоратор» пропал 29-летний мужчина. Сначала парня искали на берегу, но после решили вызвать водолазов. Утонувшего нашли на глубине четырех метров в пятидесяти метрах от берега.