В Самарской области в начале августа 2022 года ожидается жаркая погода

Последний летний месяц должен порадовать самарцев жаркой погодой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали, какую погоду ждать в августе 2022 года. По данным синоптиков, в начале месяца серьезных изменений не предвидится - погодные условия в регионе будут такими же, как в конце июля.

– В начале августа погодные условия будут формироваться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, температурный режим останется повышенным, - рассказали в Приволжском УГМС.

В понедельник, 1 августа, ожидается облачная погода, местами могут пройти кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха сохранится в пределах 25-30 градусов тепла. Небольшую прохладу принесет северный ветер - он будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Характер погоды сохранится 2 и 3 августа, единственное изменение - отсутствие осадков.