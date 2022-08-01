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Общество1 августа 2022 4:40

«Ночной патруль» помог задержать капитана УФСИН в Самаре

По данным общественников, мужчину задерживают не в первый раз
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Учитывая предыдущее административное наказание, задержанному грозит уголовная ответственность, отмечают активисты.

Учитывая предыдущее административное наказание, задержанному грозит уголовная ответственность, отмечают активисты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 31 июля 2022 года активисты «Ночного патруля» сообщили о задержании капитана УФСИН в Самаре. Общественники утверждают, что у мужчины обнаружили признаки алкогольного опьянения. Он был задержан ночью.

– Он служит в СИЗО-1 г. Самара. В процессе оформления выяснилось, что его уже задерживали за езду в нетрезвом состоянии. В поле зрения полицейских он попадал в январе этого года, - информирует «Ночной патруль».

По информации общественников, теперь мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).