«Ночной патруль» помог задержать капитана УФСИН в Самаре

Учитывая предыдущее административное наказание, задержанному грозит уголовная ответственность, отмечают активисты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 31 июля 2022 года активисты «Ночного патруля» сообщили о задержании капитана УФСИН в Самаре. Общественники утверждают, что у мужчины обнаружили признаки алкогольного опьянения. Он был задержан ночью.

– Он служит в СИЗО-1 г. Самара. В процессе оформления выяснилось, что его уже задерживали за езду в нетрезвом состоянии. В поле зрения полицейских он попадал в январе этого года, - информирует «Ночной патруль».

По информации общественников, теперь мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).