Власти закупят квартиры для самарцев, проживающих в зоне строительства метро

Итоги аукциона будут известны после 5 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стартовал поиск организации, которая предоставит квартиры гражданам, проживающим в зоне строительства станции метро «Театральная». Информация сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион объявил региональный минстрой. Согласно техзаданию, победитель должен будет предоставить новое благоустроенное жилье взамен изымаемого. Приобрести его должны на вторичном рынке. При этом дом, в котором расположена квартира, должен быть не ниже трех этажей, территория - благоустроенная. Есть требование и к локации жилья - квартиры в таких поселках как Кряж, 113 км, Прибрежный, Винтай и Береза рассматриваться не будут.

Квартиры, которые заменят на новое жилье, расположены по адресам: ул. Самарская, 247, кв. 7; ул. Самарская, 247-249, кв.6; ул. Ульяновская, №27, кв. 1. Итоги аукциона подведут после 5 августа.