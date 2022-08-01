По итогам трех матчей самарцы набрали 4 очка и заняли 10 место в турнирной таблице Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В воскресенье, 31 июля 2022 года, на стадионе «Солидарность Арена» прошел матч 3 тура РПЛ «Крылья Советов» — «Торпедо». Это была первая домашняя игра самарцев в новом сезоне чемпионата. Обе команды заработали в этой встрече по одному очку.

Счет в матче открыли гости. Мяч в ворота «КС» отправил Давид Караев. Сравнять счет самарской команде удалось только на 68 минуте. Отличился 19-летний нападающий Владислав Шитов, которого «Крылья» недавно арендовали у «Спартака». До конца матча счет на табло не изменился. Ничья — 1:1. По итогам трех матчей самарцы набрали четыре очка и сейчас занимают 10 строчку турнирной таблицы.

Следующий матч «Крылья Советов» тоже проведут дома. В воскресенье, 7 августа 2022 года, они встретятся на поле стадиона «Солидарность Арена» с московским «Динамо» (6 место). Начало — в 18:30.