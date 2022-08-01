Мужчина утонул около турбазы «Мелиоратор» в Самарской области

Водолазы несколько часов обследовали водоем в поисках утонувшего. Фото: ПСС Самарской области

В воскресенье, 31 июля, на водоемах Самарской области произошли сразу две трагедии. Спасатели подняли со дна тела двух мужчин. Подробности сообщили в региональной ПСС.

Одно ЧП произошло в затоне Грязный в районе турбазы «Мелиоратор». Около трех часов ночи с дебаркадера бесследно исчез 29-летний мужчина. Его искали на берегу, но тщетно. Тогда водолазы начали поиск в водоеме.

- «Нулевая видимость» и сильная засоренность дна водоема осложняли работу. В 15:50 пропавшего обнаружили на глубине четыре метра и в пятидесяти метрах на удалении от берега, - информирует ПСС Самарской области.

Отмечается, что на месте трагедии работали сотрудники полиции.

Еще одна трагедия случилась днем 31 июля. В поселке Прибрежный в протоке Старый Мокрец около базы отдыха «Тополя» утонул 61-летний мужчина. Его поиски заняли чуть более двух часов. Погибшего подняли на поверхность в 14:02.