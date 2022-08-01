Селфи с подлодкой и эфир из замка с горгульями: МТС прокачала сеть в Тольятти и Ставропольском районе

Оператор усилил сеть во всех районах города, а также в дачных массивах и популярных местах отдыха в Ставропольском районе, где жители области проводят летние дни.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в густонаселенных районах Тольятти и на улицах с традиционно большим автомобильным трафиком. В результате проведенных работ улучшилось качество голосовой связи и выросла скорость мобильного интернета на бульваре Татищева и Приморском бульваре, улицах Спортивной, 40 лет Победы, Степана Разина и 70 лет Октября в Автозаводском районе, на улице Комсомольской и бульваре Ленина в Центральном районе, на улице Громовой в Комсомольском районе.

К летнему сезону МТС также провела дополнительные работы по усилению сети в пригородах Тольятти и населенных пунктах Ставропольского района, где проводят отпуска и выходные дни тольяттинцы и жители области. В частности, выросла скорость мобильного интернета в дачных массивах и садовых товариществах АвтоВАЗАа, на базе отдыха «Стрежень», в селах Подстепки, Васильевка, Выселки, Нижнее Санчелеево и Новая Бинарадка. Теперь жители и гости региона с большим комфортом смогут проводить жаркие дни на дачах, пользуясь всеми привычными цифровыми сервисами.

Улучшено покрытие и в популярных туристических локациях Ставропольского района - в Лопатино, куда приезжают порыбачить в Сусканском заливе, в самой фотогеничной точке области – селе Ягодном, а также в селе Хрящевка, куда приезжают туристы со всей страны посмотреть впечатляющий «средневековый» замок Гарибальди.

«Летом Тольятти привлекает множество туристов благодаря архитектуре советского модернизма, техническому музею под открытым небом и экспозиции автомобилей АвтоВАЗа. Окрестности Автограда являются любимым местом отдыха для многих жителей города и области. Благодаря Big Data мы точно прогнозируем нагрузку на сеть и усиливаем сигнал там, где это необходимо, чтобы в летний период во время пиковых нагрузок пользователи могли комфортно пользоваться связью. А наш аудиогид «Виртуальная прогулка по Тольятти» поможет получить интересную информацию о городе и местных достопримечательностях», - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.