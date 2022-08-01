Экс-директор самарской стройфирмы не уплатил налоги на 45 млн рублей

Бывшего руководителя подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-директора строительной фирмы ООО «Больверк». Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Информацию сообщает СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что подозреваемый включал в налоговые декларации ложные сведения о заключении договоров на приобретение материалов. При этом сумма налогообложения была занижена. Все указанные действия экс-директор фирмы проводил с января 2018 по июль 2019 года.

– Это позволило создать фиктивный документооборот с поставщиком при фактическом отсутствии финансово-хозяйственных отношений. В результате в бюджет страны не были уплачены налоги в размере 45 миллионов рублей, - рассказали в региональном СУ СК.

В настоящий момент расследование дела продолжается.