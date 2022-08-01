В Самарской области в ближайшие два часа ожидается усиление шквалистого ветра

В регионе усилится ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в первый день августа погода подготовила сюрприз для местных жителей. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в понедельник, 1 августа 2022 года, в области ожидается усиление ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду. Также синоптики отмечают, что днем 2, 3 и 4 августа местами температура воздуха достигнет +31 градус.

Напомним, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, необходимо воздержаться от прогулок рядом с неустойчивыми конструкциями. Если непогода застала вас на улице, спрятаться от порывистого ветра лучше в подъездах или в подземном переходе.