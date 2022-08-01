Самарские таможенники пресекли вывоз более 220 тонн сахара за границу России

Мешки с сахаром лежали в грузовых отсеках. Фото: пресс-служба Самарской таможни

Мобильная группа Самарской таможни предотвратила вывоз крупной партии сахарного песка за границу. Товар был изъят, а водители оштрафованы. Информацию сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Попытка вывоза была обнаружена во время проверки в пункте пропуска «Маштаково» . Таможенники остановили шесть большегрузов и две «Газели». В грузовых отсеках автомобилей лежали мешки с сахаром общим объемом более 220 тонн. Выяснилось, что товар пытались транспортировать в Казахстан.

В отношении всех водителей были возбуждены административные дела, их также оштрафовали. Товар в ближайшее время вернется к отправителю.