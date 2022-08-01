В Самарской области 31 июля 2022 года утонули 29-летний и 61-летний мужчины

Спасатели призывают самарцев соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 31 июля 2022 года, на водоемах в Самарской области произошло сразу два ЧП. В результате них погибли два человека: 29-летний и 61-летний мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ПСС региона.

Так, накануне утром спасатели вели работы в протоке Старый Мокрец у базы отдыха «Тополя» (п. Прибрежный Красноглинского района). Там утонул 61-летний мужчина. На его поиски у водолазов ушло около двух часов.

В 13:50 поступил второй вызов. Спасателям сообщили, что около 3 часов ночи с дебаркадера в затоне Грязный у турбазы «Мелиоратор» пропал 29-летний мужчина. Найти его удалось только в 15:50. Тело погибшего находилось в 50 метрах от берега на глубине 4 метров. На месте происшествия работали сотрудники полиции.