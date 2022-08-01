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Общество1 августа 2022 11:16

В Самарской области за сутки выявили 176 случаев заболевания COVID-19

Основное число заболевших пришлось на областную столицу
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 388 209 жителей губернии.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 388 209 жителей губернии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики продолжают фиксировать случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Самарской области. При этом количество с каждым разом растет. Так, по данным на 1 августа 2022 года болезнь обнаружили еще у 176 человек. Информацию опубликовал региональный оперштаб.

Если рассматривать статистику в разрезе городов и муниципалитетов, то на первом месте по количеству заболевших остается Самара. В областной столице инфекцию подхватили 92 человека. На втором месте разместился Тольятти - 56 заболевших.

При этом в других частях региона число заразившихся значительно меньше. В Сызрани и Волжском районе COVID-19 обнаружен у восьми человек, в Новокуйбышевске - у семи. По одному случаю заболевания зафиксировано в Чапаевске, Октябрьске, Жигулевске, а также в Шенталинском и Приволжском районах.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 388 209 жителей губернии. 7 931 человек не смогли побороть болезнь, том числе один - за прошедшие сутки.