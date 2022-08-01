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Общество1 августа 2022 11:16

Цена «квадрата» вторичного жилья снизилась почти на 200 рублей в Самаре в июне 2022 года

А вот количество предложений, наоборот, возросло
Анастасия ФИЛАТОВА
"Вторичка" немного подешевела с наступлением лета

"Вторичка" немного подешевела с наступлением лета

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специалисты Самарского областного фонда жилья и ипотеки рассказали об изменениях на рынке вторичного жилья. Как выяснилось, с наступлением лета цены на подобные квартиры в Самаре немного снизились.

— Средняя стоимость 1 квадратного метра вторичного жилья в Самаре в июне 2022 года составила 97 604 рубля. Число предложений заметно возросло, а динамика средней цены к маю носит отрицательный характер — минус 190 рублей, — говорится в отчете СОФЖИ.

Если сравнивать с июнем 2021 года, то «вторичка» подорожала — на 27 582 рубля (+39,39%). Увеличилась средняя стоимость жилого «квадрата» и по отношению к январю 2022-го. Рост составил 8 198 рублей (+9,17%).