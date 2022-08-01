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Общество1 августа 2022 11:52

В Самарской области стартовал грибной сезон в августе 2022 года

Жители поделились фотографиями своей «добычи»
Алена ПРОВКИНА
Жители поделились успешным походом за грибами. Фото: Людмила Кузнецова/ "Грибы Самарской области"

Жители поделились успешным походом за грибами. Фото: Людмила Кузнецова/ "Грибы Самарской области"

В Самарской области жители поделились фотографиями своего «улова». В регионе начался грибной сезон в августе 2022 года.

По советам опытных грибников, лучшее время для «охоты» - ранее утро. В этот промежуток ножки и шляпки наиболее упругие, поэтому перевозить их не составит труда. В окрестностях региона насчитывают около 200 видов грибов. К грибным районам чаще всего относят: Сергиевский, Красноглинский, Борский, Богатовский и Ставропольский.

Судя по фотографиям в социальных сетях, жители уже нашли места, в которых начался грибной бум. Пользователи увозят домой по несколько килограмм «добычи».