Дмитрий Азаров поручил проверить безопасность отдыха самарцев на водоемах

За последнюю неделю на водоемах региона зафиксировали 10 несчастных случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшую неделю произошло 10 ЧП на воде, в результате которых погибли 9 человек. В связи с этим губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам городов совместно с МЧС проверить безопасность пляжей. Об этом он заявил в понедельник, 1 августа 2022 года, на оперативном совещании.

По словам начальника ГУ МЧС по региону Олега Бойко, за неделю три происшествия зафиксировали на оборудованных пляжах, еще семь — в запрещенных для купания местах. Из 10 человек, попавших в беду, удалось спасти только одного. Глава оперативного ведомства отметил, что в предстоящие дни по области будет держаться сухая жаркая погода — не ниже 28 градусов. Так что людей на пляжах по-прежнему будет много.

— Главам муниципалитетов поручаю проверить, как организован отдых на воде, а также наличие аншлагов в запрещенных для купания местах, — сказал губернатор.

Дмитрий Азаров потребовал усилить информационную работу среди жителей Самарской области. Еще раз объяснить им, насколько опасно купание в необорудованных местах.