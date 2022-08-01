В Самаре на борьбу с водорослями в Волге вышли мужчины с косами

Водоросли регулярно косят раз в десять дней / Фото: администрация Самары

Жители Самары могли заметить на пляжах необычных людей: мужчин с садовым инвентарем — косами. Как выяснилось, это специалисты, которые расчищают дно Волги от водорослей. Они косят это растение как минимум один раз в 10 дней, сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

— Эти виды работ обязательны со дня открытия пляжей до 31 августа. Некоторые водоросли могут достичь высоты в человеческий рост, но мы не допускаем этого. Косим до глубины, обозначенной буйками, — рассказала представитель подрядчика Надежда Крайнова.

По ее словам, в борьбе с водорослями используют разный инструмент. Как правило, это косы. При работе ближе к берегу берут инвентарь с длинным черенком, а на глубине — с коротким. Также в арсенале есть специальные тонкие тросы — для мест с разрозненным «разнотравьем». Их волочат по дну против течения, сплошняком срезая водоросли.

Помимо этого, на пляжах проводят и другие работы: убирают мусор (утром и вечером), моют туалеты, обследуют дно Волги (очищают и проверяют, не изменился ли рельеф).