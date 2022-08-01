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Общество1 августа 2022 12:36

В Самаре появится новая система, которая поможет определить человека на электросамокате

В регионе вводят новые правила для транспорта
Алена ПРОВКИНА
Власти заключили соглашение с компаниями. Фото: городская администрация

Власти заключили соглашение с компаниями. Фото: городская администрация

В Самаре планируют ограничить скорость для электросамокатов и ввести новую систему, помогающую определить водителя. Специалисты уже подготовили список локаций, где введут новые правила.

Мэрия заключила договор с кикшеринговыми компаниями. В документе указаны новые правила использования транспорта. Отмечают, что в список зон с ограничением движения вошли: участок от Струковского сада до загородного парка и самарская набережная.

Скорость движения планируют снизить до 15 километров в час. Также городские кладбища внесли в закрытую зону для проезда. Помимо этого, компании ввели тестовый режим измерения веса на электросамокатах, который поможет определить личность жителя по параметрам. Передать транспорт или позвать с собой друга – не получится.