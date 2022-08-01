В Самарской области пьяная автомобилистка без прав уронила опору и врезалась в «Приору»

Нетрезвая автомобилистка устроила переполох в селе Новое Усманово Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в воскресенье, 31 июля 2022 года, в селе Новое Усманово в Камышлинском районе произошло серьезное ДТП. В 13:30 на улице Закии Гайнуллиной автомобиль Suzuki SX4 протаранил световую опору и «Ладу Приору». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем иномарки находилась 51-летняя женщина, у которой не было водительских прав. Напротив дома № 2 она протаранила столб, который не устоял после такой неожиданной встречи и рухнул на землю. После этого автомобилистка столкнулась со стоящей «Приорой».

В результате ДТП пострадала только предполагаемая виновница. Она сама обратилась за помощью к медикам. Те осмотрели ее и отправили лечиться домой. Насколько известно, женщина отказалась проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Сотрудники ГИБДД составили на нее протоколы. Авто поместили на спецстоянку.