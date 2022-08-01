В Самарской области риск природных пожаров возрастет с 2 по 5 августа 2022 года

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области устанавливается жаркая и сухая погода. Наконец-то жители смогут насладиться солнечными днями.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе из-за жары возрастет риск возникновения природных пожаров. Специалисты отмечают, что с 2 по 5 августа 2022 года местами в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс. Частой причиной возгораний становится человеческая халатность.

Также спасатели сообщили о запрет на посещение лесов. Жителям следует воздержаться от разведения костров в лесу и на территориях, граничащих с лесными участками. Напомним, что в регионе в ближайшее время ожидается усиление шквалистого ветра.