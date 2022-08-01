Горожан просят потерпеть временные неудобства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары ждет очередной испытание. В среду, 3 августа 2022 года, в части домов, расположенных в Кировском районе, отключат горячую воду. Ее не будет на протяжении 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба самарского филиала ПАО «Т Плюс».

- С 3 по 13 августа 2022 года в рамках текущего ремонта четвертой магистрали Самарской ТЭЦ будут проведены гидравлические испытания теплосетей. В связи с этим будет приостановлена подача горячей воды, - отметили в компании.

ГВС отключат в домах и организациях, расположенных в границах Землянского проезда, Зубчаниновского шоссе, улиц Земеца, Литвинова, Магистральной и Товарной. Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам. Они необходимы для подготовки Самары к предстоящему отопительному сезону.

Отметим, во время опрессовки сети проверяют повышенным давлением теплоносителя. Поэтому в этот период нельзя подходить близко к трубам наземной прокладки и тепловым камерам, а также не оставлять рядом с ними машины и другое имущество.