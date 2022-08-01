Спрос на новое жилье в России может упасть в 2022 году на 20%

Снижение спроса на новое жилье не должно стать катастрофой для рынка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России может упасть спрос на новое жилье. По прогнозам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, снижение интереса жителей страны возможно на 10-20% по итогам 2022 года, пишет ФАН.

Зампред правительства РФ отметил, что снижение спроса на новое жилье не станет катастрофой для рынка. По его словам, в прошлом году спрос, наоборот, был очень большим. Марат Хуснуллин считает, что на это повлияли низкая ключевая ставка, льготная ипотека и рост курса доллара.

- Сейчас я смотрю, спрос по 2022 году может быть на 10-20% ниже, но будет соответствовать норме, - сказал вице-премьер РФ.

Марат Хуснуллин отметил, что в падении спроса на новое жилье ничего страшного нет. Однако если он будет снижаться сильнее, то власти подумают над мерами поддержки. К примеру, продлят льготную ипотеку на 2023-й или разработают другие предложения.