Жителям Самарской области рассказали, как выбрать сочный арбуз

Жителям рассказали. как выбрать спелый арбуз Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали, как выбрать самый сочный арбуз в магазинах и на рынке. В регионе наконец-то стартовал сезон сладких растений.

Специалисты отмечают, что спелый арбуз срывают только в том случае, когда «усики» отростка высохли, поэтому «хвостик» будет тонким и сухим. При стуке сладкие и спелые арбузы отдают звоном, а при нажатии хрустят. Если звук глухой, то, скорее всего, перед покупателем переспевший арбуз.

Также рекомендуют ни в коем случае не покупать потрескавшийся арбуз. Если купленный продукт все же не такой сочный и зеленый, то его рекомендуют положить на балкон под солнечные лучи.