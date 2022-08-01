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Общество1 августа 2022 13:57

Жителям Самарской области рассказали, как выбрать сочный арбуз

В регионе стартовал сезон
Алена ПРОВКИНА
Жителям рассказали. как выбрать спелый арбуз

Жителям рассказали. как выбрать спелый арбуз

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали, как выбрать самый сочный арбуз в магазинах и на рынке. В регионе наконец-то стартовал сезон сладких растений.

Специалисты отмечают, что спелый арбуз срывают только в том случае, когда «усики» отростка высохли, поэтому «хвостик» будет тонким и сухим. При стуке сладкие и спелые арбузы отдают звоном, а при нажатии хрустят. Если звук глухой, то, скорее всего, перед покупателем переспевший арбуз.

Также рекомендуют ни в коем случае не покупать потрескавшийся арбуз. Если купленный продукт все же не такой сочный и зеленый, то его рекомендуют положить на балкон под солнечные лучи.