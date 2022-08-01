У самарцев будет еще возможность позагорать на пляже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды на август 2022 года в Самарской области. По словам специалистов, последний месяц лета обещает быть довольно теплым. А вот дождей, которые обильно поливали регион в июле, возможно, будет меньше.

- По данным Гидрометцентра России, средняя за месяц температура воздуха ожидается 19,1...21,7 °С, что на 0,6-0,8 °С выше многолетних значений. Предполагается, что месячное количество осадков будет меньше или около нормы, - говорится в сообщении на сайте Приволжского УГМС.

Также синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в первые дни августа 2022 года. До конца этой рабочей недели в большинстве районов осадков не будет, однако на востоке возможны кратковременный дождь и гроза. В дневные часы воздух будет прогреваться до 26...31 °С, а по ночам столбик термометра будет опускаться ниже 20 °С.