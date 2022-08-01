Жена погибшего в столкновении с катером депутатов Дениса Безрукова опубликовала видеодоказательство его невиновности

Жена утверждает, что Денис был трезвым Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Прошло больше года с момента трагедии, когда 32-летний Денис Безруков упал с лодки после столкновения с катером чиновников. Сейчас судят водителя катера Максима Забирова, который ранее работал в Жигулевском заповеднике. На одном из заседаний эксперты заявили, что в крови погибшего молодого отца было обнаружено 3,26 промилле алкоголя. Жена опровергла пьяное состояние мужа и опубликовала видео, которое она сняла за пару часов до трагедии.

На кадрах видно, что молодая семья с двумя детьми плывут на лодке. Денис управляет судном, а дети веселятся с мамой. По виду Денис абсолютно трезв, жена также уверяет, что ее супруг никогда бы не стал катать детей в алкогольном опьянении.

Однако экспертиза доказала обратное. Адвокат потерпевшей стороны затребовал рецензию от независимого эксперта. Он обнаружил в проведении посмертной экспертизы нарушения. Документ был приобщен к материалам дела и исследован судом.

Интересно, что в организме судоводителя, которого судят за смерть Дениса, не было ни капли спирта. Адвокат потребовал предоставить биологические материалы для проведения независимой экспертизы, но анализы неожиданно исчезли из клиники.

Слушание по данному делу продолжается, уже опрошены все свидетели и исследованы документы. В скором времени стороны перейдут к прениям, после чего судья объявит приговор.

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