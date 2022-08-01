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Общество1 августа 2022 14:14

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за сбор средств в помощь Донбассу

Деньги перечисляют для закупки гуманитарной помощи и технических средств
Илона МАЙСКАЯ
Глава региона отметил посильный вклад государственных и муниципальных служащих

Глава региона отметил посильный вклад государственных и муниципальных служащих

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Самарской области за помощь Донбассу. Речь идет о тех людях, которые перечисляют деньги для закупки гуманитарной помощи жителям ЛДНР и технических средств для их защитников. Среди них: обычные граждане, а также члены регионального правительства и сотрудники городских и районных администраций.

- Хочу поблагодарить всех государственных и муниципальных служащих, которые принимают самое активное участие в сборе средств в помощь жителям Донбасса. Этот душевный порыв наших земляков охватил сегодня каждый уголок Самарской области. Огромное спасибо, - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех людей, которые вносят свой посильный вклад, и выразил надежду, что эта работа по сбору средств для жителей Донбасса будет продолжена.