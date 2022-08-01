Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за сбор средств в помощь Донбассу

Глава региона отметил посильный вклад государственных и муниципальных служащих

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Самарской области за помощь Донбассу. Речь идет о тех людях, которые перечисляют деньги для закупки гуманитарной помощи жителям ЛДНР и технических средств для их защитников. Среди них: обычные граждане, а также члены регионального правительства и сотрудники городских и районных администраций.

- Хочу поблагодарить всех государственных и муниципальных служащих, которые принимают самое активное участие в сборе средств в помощь жителям Донбасса. Этот душевный порыв наших земляков охватил сегодня каждый уголок Самарской области. Огромное спасибо, - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех людей, которые вносят свой посильный вклад, и выразил надежду, что эта работа по сбору средств для жителей Донбасса будет продолжена.