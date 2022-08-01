Самарские специалисты проверят на прочность тепловые сети ТЭЦ

Жители временно останутся без горячей воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты «Т Плюс» проверят на прочность сети ТЭЦ. В областном центре проведут гидравлические испытания.

По полученным данным пресс-службы компании, в связи с проверкой, временно приостановят подачу горячей воды на некоторых участках. Без горячего водоснабжения с 3 по 13 августа останутся дома, расположенные в границах: Землянского проезда, Зубчаниновского шоссе, улицы Земеца, улицы Литвинова, улиц Магистральной и Товарной.

Энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением. Жителям рекомендуют не находиться рядом с надземным трубопроводом и тепловыми камерами. Лучше не оставлять возле охранных зон теплотрассы автомобили и прочий транспорт.