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Общество1 августа 2022 14:26

Самарские специалисты проверят на прочность тепловые сети ТЭЦ

Временно произведут отключение горячей воды
Алена ПРОВКИНА
Жители временно останутся без горячей воды

Жители временно останутся без горячей воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты «Т Плюс» проверят на прочность сети ТЭЦ. В областном центре проведут гидравлические испытания.

По полученным данным пресс-службы компании, в связи с проверкой, временно приостановят подачу горячей воды на некоторых участках. Без горячего водоснабжения с 3 по 13 августа останутся дома, расположенные в границах: Землянского проезда, Зубчаниновского шоссе, улицы Земеца, улицы Литвинова, улиц Магистральной и Товарной.

Энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением. Жителям рекомендуют не находиться рядом с надземным трубопроводом и тепловыми камерами. Лучше не оставлять возле охранных зон теплотрассы автомобили и прочий транспорт.