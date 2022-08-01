Длинная у берега, короткая в глубине: в Самаре показали работу косцов водорослей

В Самаре косят водоросли

В Самаре продолжают косить водоросли на пляжах. Это - очень важная и нужная процедура, которая позволяет содержать в порядке места отдыха самарцев. В профильном департаменте мэрии отметили, что эта работа ведется не реже, чем раз в десять дней, а при необходимости - чаще. Косят водоросли до 31 августа.

- Неприятно, а может быть и опасно, когда водоросли мешают плавать. Некоторые могут достичь высоты в человеческий рост. Но мы не допускаем разрастания – покос ведется в акватории до глубины, которая обозначена буйками, - рассказала о том, как это происходит представитель подрядной организации, мастер по благоустройству Надежда Крайнова.

Для того, чтобы избавить Волгу от длинных водорослей, на работу выходят косцы. Косу с длинным черенком используют на мелководье, с коротким - на глубине. А на мелкотравье используют специальные натянутые как нить тросы, которые удаляют растительность сразу на большом участке.

Кроме этого минимум дважды в день вручную на пляже убирают бытовой мусор, каждый день откачивают туалетные кабинки. А дно обследуют водолазы - по их наблюдениям корректируют очистку дна и переносят буйки, если это необходимо.

Водолазы тоже постоянно обследуют дно Фото: другой источник.

- Наша сторона Волги характеризуется тем, что периодически песок вымывается. Поэтому если водолазы сигнализируют о том, что где-то появились промоины, соответственно, принимаются меры вплоть до изменения расположения детских площадок, ограждений детских пляжей. Например, в этом году после схода воды пришлось переносить детский пляж в районе IV очереди набережной, - отметил руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.