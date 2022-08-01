В Самарской области планируют обновить инфраструктуру фестивальной поляны на Мастрюковских озерах

В регионе проведут модернизацию инфраструктуры Грушинской поляны. Фото: пресс-служба правительства региона

В Самарской области прошел молодежный форумы «iВолга». Губернатор региона Дмитрий Азаров подвел итоги мероприятия.

На оперативном совещании 1 августа 2022 года обсудили прошедшее мероприятие на Мастрюковских озерах. Молодежный форум показал, что Самарская область вновь стала молодежной столицей. Спикеры приезжали не только из ПФО, но и из Москвы и Санкт-Петербурга. Дмитрий Азаров отметил, что 10-й фестиваль прошел масштабно – было подано рекордное количество заявок.

Также губернатор отметил, что теперь важно провести работу над развитие инфраструктуры Грушинской поляны. Глава региона поручил приступить к разработке нового проекта. Планируют улучшить санитарные условия и обновить некоторые постройки. В этом году изменения особенно понравились гостям фестиваля.

- В этом году мы установили павильоны для столовой. И эта практика очень хорошо себя показала. Конечно, немного ушла романтика обедов и ужинов в палаточном городке. Но, тем не менее, участники отметили это как плюс, - сообщил руководитель области.