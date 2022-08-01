В июле на Самарскую область обрушились пять видов опасных явлений

В Самаре были сильные ливни

В июле жителям Самарской области пришлось столкнуться сразу с пятью видами разнообразных погодных опасных явлений. Такую статистику подбили синоптики по итогам второго летнего месяца. Так, Самарской области, также как и соседним Оренбургской и Саратовской угрожала чрезвычайная пожарная опасность из-за высоких температур и сухости леса в отсутствии дождей.

Также регион заливало: синоптики зафиксировали сильные ливни и очень сильный дождь несколько раз за месяц. Последний раз он устроил в городе потоп, и побил рекорд 39-летней давности. Вот какими были его последствия.

Из других опасных природных явлений: почвенная засуха, которая также была в Оренбуржье, Саратовской и Ульяновской областях, а также суховей - сильный ветер с высокой температурой и низкой относительной влажностью.

Чем еще порадовала самарцев погода в июле, так это большим количеством радуг после дождя и красивыми фейерверками молний во время грозы.