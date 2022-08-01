В Самаре чиновников попросили выплатить долг за вывоз мусора

Организации должны выплатить крупную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стали известны подробности дела о вывозе мусора. Отмечают, что городской департамент задолжал более 1 миллиона рублей.

Согласно документам, опубликованным на сайте арбитражного суда, ответчиком предстал департамент управления имуществом. По полученным данным, ответчик и представители подрядной организации ООО «ЭкоСтройРесурс» заключили договор еще в прошлом году. Специалисты вывозили коммунальные отходы. Истец сообщил, что чиновники не оплатили оказанную услугу. Долг составил 1,3 миллиона рублей.

До суда вопрос решить не удалось. Чиновников обязали оплатить задолженность и компенсировать расходы.