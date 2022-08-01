В Красноглинском районе Самары отключат горячую воду с 1 по 12 августа 2022 года

Инженерная служба предупредила жителей Фото: Алена ПРОВКИНА

В Самаре и области проводят плановые работы по подготовке к отопительному сезону. На этот раз без горячей воды временно останутся жители Красноглиского района.

Стало известно, что с 1 по 12 августа временно отключат горячее водоснабжение в поселке Управленческий. МП «Инженерная служба» уведомила жителей, что на территории района производят остановку котельной. В это же время специалисты проведут гидравлические испытания с 1 по 5 августа и с 8 по 11 августа в следующих кварталах: 5, 9,, 10, 12, 13 и 15.

Также, на время остановки котельной, отключат горячую воду по следующим адресам: улица Крайняя, улица Академика Кузнецова, улица Парижской Коммуны, улица Сергея Лазо, улица Коптевская, улица Павла Маркина, переулок Ейский.