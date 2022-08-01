В Самаре мужчину привлекли к уголовной ответственности за незаконную рыбалку

Рыбак выплатил почти 20 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре продолжают привлекать к ответственности за незаконную ловлю рыб. На этот раз мужчина оплатил штраф за рыбалку.

По сообщению прокуратуры Самарской области, в Красноглинском районе в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Мужчина без соответствующего разрешения выловил 9 карасей, плотву, окуня и 4 щуки. Ущерб оценили в 12 900 рублей.

Подсудимого привлекли к ответственности и обязали выплатить штраф. Мужчина возместил ущерб и заплатил 5000 рублей.