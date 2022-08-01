Жители Самары стали реже брать и давать деньги в долг

До зарплаты жители чаще всего занимают у коллег и родственников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие жители стали реже брать и давать деньги взаймы. Специалисты рассказали, в чем причина.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, большинство самарцев с просьбой одолжить денег до зарплаты чаще всего обращаются к коллегам-мужчинам и сослуживцам старше 45 лет. 14% респондентов с просьбой дать взаймы обращаются к родственникам, 5% - к друзьям. Только 2% опрошенных занимают деньги у коллег.

Также, аналитики рассказали, что каждый пятый самарец берет кредит в банку. Больше половины жителей утверждают, что не занимают деньги. Жители стали реже брать взаймы, многие готовы одалживать деньги только коллегам на сумму менее 6 тысяч рублей.