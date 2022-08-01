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Общество1 августа 2022 18:00

В Самаре в Струковском саду пройдет концерт молодежного русского оркестра 4 августа 2022 года

В составе оркестра студенты из разных городов
Алена ПРОВКИНА
В Струковском саду пройдет бесплатный концерт

В Струковском саду пройдет бесплатный концерт

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Струковском саду в Самаре проведут концерт молодежного русского оркестра. Мероприятие запланировали на 4 августа 2022 года.

По сообщению городской администрации, в рамках летней оркестровой академии и фестиваля музыкантов «Классика OPEN FEST» пройдет концерт. Отмечают, что в состав оркестра вошли студенты из учебных заведений разных городов. Гала-концерт пройдет 4 августа в 18:00.

Вход на концерт свободный. Вся подробная информация указана на официальном сайте и страницах в социальных сетях Тольяттинской филармонии.