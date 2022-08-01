В Самаре в Струковском саду пройдет концерт молодежного русского оркестра 4 августа 2022 года

В Струковском саду пройдет бесплатный концерт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Струковском саду в Самаре проведут концерт молодежного русского оркестра. Мероприятие запланировали на 4 августа 2022 года.

По сообщению городской администрации, в рамках летней оркестровой академии и фестиваля музыкантов «Классика OPEN FEST» пройдет концерт. Отмечают, что в состав оркестра вошли студенты из учебных заведений разных городов. Гала-концерт пройдет 4 августа в 18:00.

Вход на концерт свободный. Вся подробная информация указана на официальном сайте и страницах в социальных сетях Тольяттинской филармонии.