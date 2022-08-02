В Самаре жителям рассказали, где купить продукты по самым низким ценам

Жители смогут купить продукты по самым низким ценам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стало известно, где найти продукты по самой низкой стоимости. Специалисты проводят мониторинг минимальных цен в сетевых и несетевых магазинах.

По данным городской администрации, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, за 150 рублей/килограмм. Картофель – 24,9 рубля/килограмм – в «Перекрестке» Красноглинского района. Подсолнечное масло – 82 рубля/литр – в «Потоке» Октябрьского района. Молоко – 44 рубля/литр – в «Ленте» Железнодорожного района.

Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии. Подобные мониторинги помогают составить представление о продовольственной корзине потребителей.