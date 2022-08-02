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Общество2 августа 2022 3:10

В Самаре жителям рассказали, где купить продукты по самым низким ценам

Предоставлены данные мониторинга
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут купить продукты по самым низким ценам

Жители смогут купить продукты по самым низким ценам

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стало известно, где найти продукты по самой низкой стоимости. Специалисты проводят мониторинг минимальных цен в сетевых и несетевых магазинах.

По данным городской администрации, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, за 150 рублей/килограмм. Картофель – 24,9 рубля/килограмм – в «Перекрестке» Красноглинского района. Подсолнечное масло – 82 рубля/литр – в «Потоке» Октябрьского района. Молоко – 44 рубля/литр – в «Ленте» Железнодорожного района.

Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии. Подобные мониторинги помогают составить представление о продовольственной корзине потребителей.