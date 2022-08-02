В Самаре пенсионер перевел мошенникам 3 миллиона рублей

Мужчина остался без денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники продолжают обманывать пенсионеров. На этот раз аферист украл у мужчины около 3 миллионов рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, неизвестный позвонил пенсионеру и по выверенной схеме представился сотрудником банка. Злоумышленник предупредил мужчину о подозрительных операциях, совершающихся с его банковского вклада, и рекомендовал срочно перевести деньги на другой счет. Потерпевший доверился звонившему и отправил деньги.

После перевода мошенник перестал выходить на связь. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.