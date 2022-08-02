В Самаре пенсионер перевел мошенникам 3 миллиона рублей

Мужчина остался без денег
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре мошенники продолжают обманывать пенсионеров. На этот раз аферист украл у мужчины около 3 миллионов рублей.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, неизвестный позвонил пенсионеру и по выверенной схеме представился сотрудником банка. Злоумышленник предупредил мужчину о подозрительных операциях, совершающихся с его банковского вклада, и рекомендовал срочно перевести деньги на другой счет. Потерпевший доверился звонившему и отправил деньги.
После перевода мошенник перестал выходить на связь. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.