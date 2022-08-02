Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 августа 2022 4:04

В Самаре пенсионер перевел мошенникам 3 миллиона рублей

Аферист перестал выходить на связь
Алена ПРОВКИНА
Мужчина остался без денег

Мужчина остался без денег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники продолжают обманывать пенсионеров. На этот раз аферист украл у мужчины около 3 миллионов рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, неизвестный позвонил пенсионеру и по выверенной схеме представился сотрудником банка. Злоумышленник предупредил мужчину о подозрительных операциях, совершающихся с его банковского вклада, и рекомендовал срочно перевести деньги на другой счет. Потерпевший доверился звонившему и отправил деньги.

После перевода мошенник перестал выходить на связь. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.