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Происшествия2 августа 2022 4:42

Самарские полицейские задержали на остановке мигранта с героином

Молодой человек пытался отбиться от правоохранителей
Алена ПРОВКИНА
Молодой человек предстанет перед судом

Молодой человек предстанет перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники патрульно-постовой службы задержали на остановке мигранта с наркотиками. Молодой человек пытался оказать сопротивление.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, полицейские патрулировали улицы и заметили подозрительного парня. Тот, при виде экипажа, стал заметно нервничать. Правоохранители попросили у молодого человека документы, но он долгое время оказывал сопротивление. Когда подозреваемый успокоился и достал документы, к его паспорту прилип кусок изоленты.

Сотрудники полиции осмотрели рюкзак и обнаружили пять свертков, в которых находился героин, массой более 8 грамм. Задержанный продавал наркотики через Интернет. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.