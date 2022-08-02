В Волгу выпустили более 27 тысяч мальков стерляди

Восполнение рыбного богатства Волги играет важную роль в сохранении биосистемы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Акцию «Золотая рыбка» Куйбышевский НПЗ проводит более 10 лет - за это время в Волгу выпущено более двух миллионов мальков разных пород рыб. В конце июля в естественную среду обитания с легкой руки нефтепереработчиков отправились более 27 тысяч сеголеток стерляди. Молодь «царской» рыбы по заказу завода вырастили в рыбопитомнике Свято-Богородичного мужского монастыря в селе Винновка. Здесь же ее и выпустили в Волгу. Это заводчане сделали вместе со своими детьми и студентами Самарского технического университета: завод привлекает будущую смену к своим экологическим акциям, воспитывая в ребятах желание заботиться о природе.

Восстановление биоресурсов Волги - часть большой экологической работы заводчан. Волонтеры предприятия очищают берега от мусора, благоустраивают родники, сажают деревья. В октябре КНПЗ планирует еще одно пополнение волжского «населения»: в Волгу отправятся более 49 тысяч мальков сазана.