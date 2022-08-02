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Происшествия2 августа 2022 5:23

В Самарской области молодой парень украл из чужого шкафчика банковскую карту и решил оплатить покупки

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Полицейским удалось задержать злоумышленника

Полицейским удалось задержать злоумышленника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудникам уголовного розыска удалось задержать вора. Молодой человек «обчистил» чужой шкафчик в спортзале.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отделение полиции за помощью обратился местный житель. Он рассказал, что из его шкафчика украли банковскую карту. Спустя время с нее произвел оплату на сумму более 13 тысяч рублей. Правоохранителям удалось найти подозреваемого – 22-летнего молодого человека.

Задержанный рассказал, что заметил незакрытую дверь шкафчика и украл банковскую карту. Первое списание воодушевило злоумышленника. Он продолжил оплачивать алкоголь, еду и бытовую химию. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.