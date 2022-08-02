В Самаре только 4 из 10 жителей переживают из-за увеличения числа зараженных коронавирусом

Немногие переживают из-за роста заболеваемости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области лишь немногие переживают из-за увеличения числа зараженных коронавирусом. Остальные предпочитают не тратить нервы.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, узнал у жителей областного центра их отношение к росту заболеваемости коронавирусом. Как оказалось, опасаются заражения только 39% опрошенных. 5% - очень бояться подхватить вирус, 61% - не испытывают никаких страхов.

Эксперты отмечают, что женщины чаще мужчин переживают из-за роста числа заразившихся. Также больше остальных боятся вируса респонденты старше 45 лет.