В Самарской области росгвардейцы нашли мину и 75 ручных гранат

Специалисты обнаружили взрывоопасные предметы. Фото: пресс-служба Росгвардии

В Самарской области сотрудники Росгвардии обнаружили подозрительные предметы. Их нашла на территории одного из районов губернии.

По сообщению пресс-службы управления Росгвардии по региону, группа разминирования ОМОН «Утес» исследовала территорию Борского района. Там специалисты обнаружили взрывоопасные предметы. Их идентифицировали как ручные гранаты – 75 штук,боевые припасы и минометную мину, калибр которой составил 122 мм.

Росгвардейцы приняли решение об уничтожении найденных предметов. Их ликвидировали накладным зарядом.