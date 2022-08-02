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Общество2 августа 2022 6:57

В Самарской области местная жительница решила «отомстить» лавкам за пьяную молодежь

Женщина изрубила уличные объекты топором
Алена ПРОВКИНА
Женщина в домашнем платье с топором решила разрубить лавку. Фото: "Подслушано Самара"

Женщина в домашнем платье с топором решила разрубить лавку. Фото: "Подслушано Самара"

В Самарской области местные жители поделились необычными кадрами. Женщина решила «отомстить» лавкам за пьяную молодежь.

Судя по видео, которое сняли подростки, женщина в приступе ярости схватила топор и начала кромсать уличные лавки. Что стало причиной такого поведения – остается только гадать. За камерой молодые люди продолжали подтрунивать над женщиной и обсуждать будущую «славу», после опубликования ролика.

Пока неясно, в чем заключался конфликт поколений на детской площадке. В комментариях пользователи подчеркивают, что, скорее всего, причиной стало поведение несовершеннолетних, постоянно сидящих на столе и ругающихся нецензурной бранью.