Самарская область отправила на Донбасс более 600 тонн гуманитарного груза с февраля 2022 года

Губерния регулярно отправляет в ЛДНР продукты, одежду, бытовую химию и товары первой необходимости

Самарская область наравне с другими регионами России продолжает оказывать поддержку жителям Донбасса. С февраля 2022 года губерния направила в ЛДНР уже более 600 тонн гуманитарной помощи: продукты, книги, одежду, стройматериалы, бытовую химию, медикаменты, компьютеры, товары первой необходимости.

- Регион одним из первых принял у себя временных переселенцев из Донбасса. Первым подписал соглашение о сотрудничестве с городом Снежное и приступил к реальной работе, - рассказал секретарь самарского отделения партии «Единая Россия», губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, в город Снежное были направлены строительная и коммунальная техника. Также там почти два месяца работают более 100 специалистов из Самарской области. Они участвуют в восстановлении школ, детских садов, больниц, объектов ЖКХ и благоустройства. Посменно несут вахту добровольные бригады медиков, дорожников, строителей и коммунальщиков.