В Самарской области отмечают рекордно низкую безработицу

Самарцам рассказали о ситуации на рынке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области рассказали об уровне безработицы. Сообщают, что отметка достигла рекордно низкого уровня.

По данным правительства региона, жителям рассказали, стоит ли бояться безработицы и какова текущая занятость в губернии. Об этом сообщила в прямом эфире замминистра труда, занятости и миграционной политики области Юлия Бренер. Не смотря на опасения сокращений из-за санкций, вакансий в регионе по-прежнему много.

Сегодня уровень зарегистрированной безработицы достиг минимального значения – 0,7%. Показатель за первое полугодие значительно снизился. На каждого человека приходится более трех вакансий.