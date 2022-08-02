В Самарской области отмечают рекордно низкую безработицу

Самарцам рассказали о ситуации на рынке
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области рассказали об уровне безработицы. Сообщают, что отметка достигла рекордно низкого уровня.
По данным правительства региона, жителям рассказали, стоит ли бояться безработицы и какова текущая занятость в губернии. Об этом сообщила в прямом эфире замминистра труда, занятости и миграционной политики области Юлия Бренер. Не смотря на опасения сокращений из-за санкций, вакансий в регионе по-прежнему много.
Сегодня уровень зарегистрированной безработицы достиг минимального значения – 0,7%. Показатель за первое полугодие значительно снизился. На каждого человека приходится более трех вакансий.