Расписание «Ласточки» Самара – Жигулевск изменят с 5 по 19 августа 2022 года

"Ласточка" до Жигулевска временно изменит расписание по техническим причинам

В Самарской области изменят график движения еще одной электрички. Скорректируют расписание скорого пригородного поезда «Ласточка» Самара – Жигулевск. Он будет курсировать по-новому с 5 по 19 августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Пока «Ласточка» отправляется из Самары в 7:00, а прибывает в Жигулевск 8:44. С пятницы, 5 августа 2022 года, она будет стартовать с железнодорожного вокзала в областной столице примерно на час позже – в 8:12. Прибытие на конечную станцию в Жигулевске перенесут на 9:59. Время указано местное.

Изменения в графике движения утренней «Ласточки» Самара – Жигулевск объясняют техническими причинами. Расписание остальных скорых поездов останется прежним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расписание нескольких электричек изменят в Самаре с 5 по 19 августа 2022 года

В течение двух недель поезда будут ходить в другое время (подробности)