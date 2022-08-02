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Происшествия2 августа 2022 8:55

В Самаре сотрудники полиции смогли найти преступника по отпечатку ладони

Раскрыта кража торговой точки
Алена ПРОВКИНА
Мужчина списал деньги с чужой карты

Мужчина списал деньги с чужой карты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции смогли найти преступника по отпечатку ладони. Злоумышленник украл чужую банковскую карту.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший обратился за помощью в отделение полиции. Он рассказал, что ночью, после отдыха в баре, он потерял банковскую карту. Сотрудники полиции установили, что преступником может оказаться 27-летний безработных ранее судимый мужчина, который при помощи молотка разбил стекло торговой точки.

Подозреваемый несколько раз расплачивался украденной картой. После задержаний он рассказал, что на карте закончились деньги, поэтому он от нее избавился. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.