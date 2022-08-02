В Самаре женщина похитила с детской площадки 7-летнюю девочку и домогалась ее

Стражи порядка сейчас разбираются во всех обстоятельствах происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 29 июля 2022 года в Красноглинском районе Самары произошло ужасное происшествие. В поселке Управленческий местная жительница похитила 7-летнюю девочку и домогалась ее. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник.

По предварительным данным, малышка находилась на детской площадке. В какой-то момент к ней подошла женщина, схватила за волосы и затащила в свой дом. Там подозреваемая раздела ребенка и стала домогаться. Все это происходило на протяжении часа. Потом неадекватная дама отпустила девочку.

Насколько известно, правоохранители уже задержали подозреваемую. Это 57-летняя жительница поселка Управленческий. Ее могут прилечь к уголовной ответственности сразу по двум статьям: «Похищение несовершеннолетнего» и «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас стражи порядка продолжают разбираться в случившемся.