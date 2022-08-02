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Общество2 августа 2022 9:36

В Самаре приступили к наведению порядка на гостевых маршрутах

Жители пожаловались в социальных сетях
Алена ПРОВКИНА
Подрядчики проводят уборку на участке. ФОто: ЦУР

Подрядчики проводят уборку на участке. ФОто: ЦУР

В Самарской области после жалоб в социальных сетях приступили к наведению порядка на гостевых маршрутах. Пользователи в социальных сетях пожаловались на состояние дорог.

По сообщению ЦУР Самарской области, по улице Шоссейной в областном центре безответственные граждане стали складировать мусор на участках. О состоянии дорожного полотна сообщили пользователи в соцсетях.

- Через этот мост и улицу Шоссейную в Куйбышевском районе в Самару приезжают сотни туристов, едут дачники, в выходные народ по этому маршруту на природу гоняет. Любоваться на свалку просто надоело, - отмечают граждане.

Специалисты зафиксировали более 10 жалоб. Отмечают, что подрядчики вывезли мусор и планируют и дальше наводить порядок на гостевых маршрутах.