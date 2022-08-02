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Общество2 августа 2022 9:51

Жителям Самары сообщили, где найти самые дешевые продукты в августе 2022 года

Специалисты провели проверку цен
Алена ПРОВКИНА
Жителям рассказали, где выгоднее закупиться

Жителям рассказали, где выгоднее закупиться

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарцам рассказали, где найти продукты с самым низким ценником. Специалисты поделились данными мониторинга.

По сообщению городской администрации на 1 августа 2022 года, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 430 рублей/килограмм в «ТЦ Безымянский» в Промышленном районе. Сливочное масло – 44,3 рубля/килограмм – в «Магните» Куйбышевского района. Рис – 76 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района.

Подобные мониторинги помогают отслеживать количество запасов продовольствия. Вся подробная информация о ценах и адресах указана на официальном сайте мэрии.